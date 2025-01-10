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1922 Konyaspor’da Antalya kampı başladı

Mustafa İlker Şen
Muhabir
1922 Konyaspor’da Antalya kampı başladı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden 1922 Konyaspor'da Antalya kampı başladı. Devre arası hazırlıkları kapsamında ilk ve ikinci etap kampını şehirde gerçekleştiren yeşil-beyazlılar; hemen akabinde Antalya kampına başladı. Peki, yeşil-beyazlıların kamp programı nasıl?

Kamp programı belli oldu

1922 Konyaspor'da Antalya kampının programı da kesinleşti. Bahse konu periyotta ağırlıklı olarak hazırlık maçlarına çıkacak yeşil-beyazlıların rakipleri de belli oldu. 10 Ocak Cuma günü oynanan Kepezspor maçıyla birlikte Antalya kampına start veren Yavru Kartallar, 11 Ocak Cumartesi günü de Denizlispor ile kozlarını paylaşacak. 12 Ocak Pazar günü bir hazırlık maçı daha planlayan 1922 Konyaspor, bu maçın ardından Antalya kampını noktalayacak.

26 oyuncu görev alacak

1922 Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Çankaya, mevcut kadroda yer alan 26 oyuncunun tamamı görme şansı bulacak. Çankaya, oynanacak 3 hazırlık maçında oyuncularına parça parça görevler vererek hepsini yakinen görme fırsatı bulacak. 

 

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