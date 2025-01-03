1922 Konyaspor’da çalışmalar devam ediyor

Teknik direktör Çağdaş Çankaya ve yardımcıları ziyaretinde 2 Ocak Perşembe günü bir araya gelen Yavru Kartallar, çalışmalarına yeniden start vermişti. Merkez Karatay ilçesinde yer alan Saraçoğlu Tesisleri'nde tempolu bir süreçten geçen 1922 Konyaspor, haftayı burada yapacağı çalışmalarla tamamlayacak.
1922 Konyaspor'da kamp ne zaman başlayacak?
1922 Konyaspor'un devre arası kamp programı da belli oldu. İlk 2 hazırlık periyodunu Mevlana şehrinde gerçekleştiren Yavru Kartallar, içinde bulunduğumuz ayın ikinci haftasında Antalya'da toplanarak hazırlıklarına devam edecek.