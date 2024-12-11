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1922 Konyaspor Efeler’e hazırlanıyor

Mustafa İlker Şen
Muhabir
1922 Konyaspor Efeler’e hazırlanıyor
TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden 1922 Konyaspor, ligin 15. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Efeler 09 maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Haftaya 14 puanla 14. sırada giren yeşil-beyazlılar, 13 puanla 15. sırada yer alan rakibi karşısında puan mücadelesi verecek. Yavru Kartallar'da hedef mutlak 3 puan!

Antrenmanlar tüm hızıyla sürüyor

1922 Konyaspor'da Efeler maçının hazırlıkları da tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Çağdaş Çankaya ve yardımcıları nezaretinde merkez Karatay ilçesinde yer alan Saraçoğlu Tesisleri'nde çalışan yeşil-beyazlılar, günü taktik ağırlıklı antrenmanla değerlendirdi.

12 Aralık Perşembe ve 13 Aralık Cuma günlerini de hücum varyasyonlarıyla geçirecek Yavru Kartallar, 14 Aralık Cumartesi günü yapacağı ter antrenmanının ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. 1922 Konyaspor ile Efeler 09 arasında; 15 Aralık Pazar günü Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

(Mustafa İlker Şen)

 

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