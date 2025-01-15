1922 Konyaspor Karabük’e hazırlanıyor

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden 1922 Konyaspor, 2024-25 sezonunun ikinci devresini Karabük İdman Yurdu deplasmanında açacak. Sezonun kalan bölümlerinde ateş hattından kurtulmak isteyen Yavru Kartallar, kritik maçının hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Teknik direktör Çağdaş Çankaya ve yardımcıları nezaretinde merkez Karatay ilçesinde yer alan Saraçoğlu Tesisleri'nde çalışan yeşil-beyazlılar; günü taktik ağırlıklı antrenmanla değerlendirdi.
Yavru Kartallar'da tempo yüksek
1922 Konyaspor'da antrenman temposu oldukça yüksek. An itibariyle taktik antrenmanlarını gerçekleştiren yeşil-beyazlılar, 17 Aralık Cuma günü yapacağı hücum ağırlıklı çalışmanın ardından şehirden ayrılacak. Yavru Kartallar 18 Ocak Cumartesi günü yapacağı ter antrenmanlarının ardından da konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Karabük İdman Yurdu ile 1922 Konyaspor arasında; 19 Ocak Pazar günü Karabük Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.