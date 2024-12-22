1922 Konyaspor transfere başladı

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden 1922 Konyaspor, transfer çalışmalarına başladı.

Şu ana kadar olan süreçte 3 oyuncuyla yollarını ayıran Yavru Kartallar, takıma yapılacak takviyeler için de kollarını sıvadı. Peki, yeşil-beyazlılar hangi bölgelere takviyeler yapacak? İşte detaylar...

Yönetim ve hoca toplantı yaptı

1922 Konyaspor Yönetim Kurulu ve teknik direktör Çağdaş Çankaya, geçtiğimiz günlerde bir toplantı gerçekleştirdi. Takımdaki son durum istişare edilirken; yapılacak takviyeler konusu da masaya yatırıldı. Teknik heyet yönetimden 4 bölgeye takviye istedi. Peki, bu bölgeler neresi?

4 bölgeye takviye gelecek

1922 Konyaspor, 4 bölgeye takviye yapacak. Yeşil-beyazlılar hücumdaki etkinliğini arttırmak için kanat ve 10 numara pozisyonlarına transfer yapacak. Savunma hattını da güçlendirmek isteyen yeşil-beyazlılar, bu noktada da bir stoper ve bir 6 numara takviyesi gerçekleştirecek.

(Mustafa İlker Şen)