1922 Konyaspor’un kader serisi!

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor, kader serisine başlıyor. 21 puanla 14, yani küme hattının içinde yer alan yeşil-beyazlılar, önündeki 4 maçında direkt rakipleriyle karşılaşacak. Peki, yeşil-beyazlıların rakipleri kim? İşte detaylar...
Sezonun kader serisine gelen Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor, taraftarının desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyor. Zira yeşil-beyazlıların kaderini belirleyecek 4 maçın 3'ü Konya'da oynanacak. Yavru Kartallar iç saha avantajını kullanabilmesi durumunda; bu seride alınacak sonuçlara göre ligde kalmayı büyük oranda başarabilecek.
1922'nin rakipleri kim?
Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor'un rakipleri de merak konusu oldu. 21 puanda 14. sırada bulunan yeşil-beyazlılar, bu hafta sonu 21 puanla 15. sırada yer alan Bayburt Özel İdarespor'u konuk edecek. 27 puanla 8. sırada bulunan Yozgat Bozokspor'a konuk olacak yeşil-beyazlılar, hemen akabinde 24 puanla 11. sırada yer alan Alanya 1221'i ağırlayacak. Yavru Kartallar serinin son maçında ise 24 puanla 12. sırada bulunan 1923 Mustafakemalpaşa'yı ağırlayacak.
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