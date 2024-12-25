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Amatörde yeni dönem

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Amatörde yeni dönem
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Amatör Futbol Direktörlüğü kurulmasını kararlaştırdı.

Konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada; "Amatör futbol liglerinin idari yapısının ve organizasyonunun yürütüleceği Amatör Futbol Direktörlüğü, çalışmalarına kısa sürede başlayacak. Amatör Futbol Direktörlüğü, amatör futbolun daha güçlü bir yapıya kavuşması ve Türk futboluna yeni yeteneklerin kazandırılması için projeler üreterek hayata geçirecek” ifadeleri kullanıldı.

Görevlendirme ve yeni logo da belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamanın devamında, "Amatör Futbol Direktörlüğü görevine Zafer Şen getirildi” denildi. Öte yandan Amatör İşler Kurulu kararıyla Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) logosu da değiştirildi. 

 

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