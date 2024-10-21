Anadolu Kartalı 22 Ekim’de toplanıyor

Konyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına başlıyor. 20 Ekim'de oynanan kritik Beşiktaş maçının ardından 1 günlük izne ayrılan yeşil-beyazlılar, 22 Ekim Salı günü Kayacık Tesisleri'nde toplanarak haftanın ilk çalışmasını gerçekleştirecek.
Haftanın programı belli oldu
Anadolu Kartalı'nda haftanın programı da belli oldu. 22 Ekim Salı gününü yenileme antrenmanıyla değerlendirecek yeşil-beyazlılar, 23 Ekim Çarşamba günü itibariyle taktik çalışmalarına başlayacak.
Konyaspor, 26 Ekim Cumartesi günü yapacağı ter antrenmanıyla hazırlıklarını noktalayacak. Gaziantep Futbol Kulübü ile Konyaspor arasında oynanacak kritik karşılaşma ise 27 Ekim Pazar günü oynanacak.
(Mustafa İlker Şen)