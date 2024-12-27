Anadolu Kartalı Alanya’ya hazırlanıyor

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde Kayacık Tesisleri'nde çalışan yeşil-beyazlılar, günü kuvvet ve taktik ağırlıklı antrenmanla değerlendirdi.
Anadolu Kartalı'nda çift antrenman
Tümosan Konyaspor; Alanyaspor hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürüyor. Sabah saatlerinde kuvvet ağırlıklı antrenmanlar gerçekleştiren Anadolu Kartalı; akşam saatlerinde ise taktik çalışmalar üzerine yoğunlaştı. Tümosan Konyaspor, içinde bulunduğumuz haftayı günde çift antrenmanlarla değerlendirecek.
(Mustafa İlker Şen)