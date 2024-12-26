Anadolu Kartalı antrenmanlarına başladı

Geçtiğimiz haftanın bay geçilmesi ve liglere 1 hafta ara verilmesinin ardından 6 günlük izne ayrılan yeşil-beyazlılar, 26 Aralık Perşembe günü itibariyle çalışmalarına yeniden başladı. Anadolu Kartalı günü yenileme antrenmanıyla değerlendirdi.
Yeşil-beyazlılarda tempo yüksek
Tümosan Konyaspor'da tempolu bir çalışma süreci başlıyor. Teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde Kayacık Tesisleri'nde toplanan Anadolu Kartalı, kritik dönemin ilk antrenmanlarını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz haftanın bay geçilmesi ve liglere 1 hafta ara verilmesinin ardından 2 haftalık dinlenme fırsatı elde eden Anadolu Kartalı, bu süreçte Alanyaspor'u en ince ayrıntısına kadar ezberledi.
(Mustafa İlker Şen)