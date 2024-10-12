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Anadolu Kartalı gücünü ölçecek

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Anadolu Kartalı gücünü ölçecek
Konyaspor, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada gücünü ölçecek. Yeşil-beyazlılar 13 Ekim Pazar günü 2 hazırlı maçına birden çıkacak

Konyaspor, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı hazırlık maçları yaparak değerlendirecek. 11 Ekim Cuma günü Kayacık Tesisleri'nde toplanarak haftanın ilk antrenmanını gerçekleştiren yeşil-beyazlılar, 13 Ekim Pazar günü 2 hazırlık maçına birden çıkacak. Yeşil-beyazlıların genç teknik direktörü Ali Çamdalı'nın; bu 2 maça 2 farklı takımla çıkması bekleniyor. Konyaspor'un özellikle Pyramids maçında Beşiktaş karşısında uygulayacağı taktiği denemesi öngörülüyor.

İlk rakip Çorum 

Konyaspor'un hazırlık maçlarındaki ilk rakibi 1. Lig ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü olacak. Anadolu Kartalı Çorum ekibiyle, saat 14.00'te Kayacık Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek. Kendi liginde inişli-çıkışlı bir grafik çizen siyah-beyazlılar, şu ana kadar olan süreçte topladığı 10 puanla 13. sırada kendisine yer buldu.

Diğer rakip Pyramids

Konyaspor'un hazırlık maçlarındaki ikinci ve son rakibi ise Mısır Premier Lig ekiplerinden Pyramids olacak. An itibariyle Burdur'da kampta bulunan Mısır temsilcisi, saatler 18.00'i gösterdiğinde Konya Stadyumu'nda Anadolu Kartalı ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezonu liginde 2. olarak bitiren Pyramids, Asya Şampiyonlar Ligi biletini cebine koymuştu.

(Mustafa İlker Şen)
 

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