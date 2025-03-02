Anadolu Kartalı Kritik 3 Puan Peşinde!

Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 26. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Trabzonspor’u ağırlayacak. Haftaya 25 puan ile 14. sırada giren yeşil-beyazlılar, 32 puanla 8. sırada bulunan Karadeniz ekibine karşı mücadele edecek. 3 Mart Pazartesi günü oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Trabzonspor'u ağırlayacak. Haftaya 25 puan ile 14. sırada giren ve ateş hattından kurulmak isteyen yeşil-beyazlılar, 32 puanla 8. sırada yer alan bordo-mavililere karşı mücadele edecek. Anadolu Kartalı'nda tek hedef, zorlu maçtan 3 puanla ayrılmak. Tümosan Konyaspor ile Trabzonspor arasında 3 Mart Pazartesi günü oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Kritik maçı Ozan Ergün yönetecek

Tümosan Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı İstanbul bölgesi hakemlerinden Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Murat Temel üstlenecek. Ömer Faruk Gültekin ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Eksikler Trabzonspor'da

Tümosan Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşma öncesinde eksik oyuncular konuk ekipte bulunuyor. Karadeniz ekibinde stoper Stefan Savic, orta saha Tim Jabol-Folcarelli ile birlikte forvetler Denis Drăguș ve Enis Destan sakatlıklarından dolayı bu maçta forma giyemeyecek. Öte yandan ev sahibi Tümosan Konyaspor'da ise kart cezasını Sivasspor maçını tamamlayan orta saha oyuncusu Danijel Aleksic şans bulması halinde bordo-mavililere karşı mücadele edebilecek.

Tümosan Konyaspor'un muhtemel 11'i

Teknik direktör Recep Uçar nezaretinde 4-1-4-1 dizilişiyle mücadele eden Tümosan Konyaspor'un, Trabzonspor maçında da aynı sistemle sahada yer alması bekleniyor. Yeşil-beyazlıların kalesinde Jakub Slowik (27), savunma 4'lüsünde Oğulcan Ülgün (35), Riechedly Bazoer (20), Adil Demirbağ (4) ve Guilherme Sitya (12), tekli ön liberoda Marko Jevtovic (16), 4'lü orta alanda Tunahan Taşcı (7), Melih İbrahimoğlu (77), Pedrinho (8) ve Hamidou Keyta (28), forvette ise Blaz Kramer'in (99) forma giymesi bekleniyor.

Trabzonspor'un muhtemel 11'i

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 4-2-3-1 dizilişiyle mücadele eden Trabzonspor'un, Tümosan Konyaspor karşısında da aynı sistemle sahada yer alması düşünülüyor. Bordo-Mavililerin kalesinde Uğurcan Çakır (1), savunma 4'lüsünde Pedro Malheiro (79), Serdar Saatçi (29), Arseniy Batagov (44) ve Mustafa Eskihellaç (19), 2'li ön liberoda John Lundstram (5) ve Batista Mendy (6),3'lü orta alanda Edin Visca (7), Muhammed Cham (10), Danylo Sikan (14), forvette ise Simon Banza'nın (17) forma giymesi bekleniyor.

(Mustafa İlker Şen)