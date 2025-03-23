Anadolu Kartalı Milli Arada Kendini Test Etti!

Tümosan Konyaspor, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı çalışarak değerlendirdi. 20 Mart Perşembe günü topbaşı yapan Anadolu Kartalı, çalışmalarının ilk periyodunu hazırlık maçı yaparak değerlendirdi. Yeşil-beyazlılar TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile kozlarını paylaştı.
Anadolu Kartalı, kendini denedi
Liglere verilen milli arayı çalışmalarla değerlendiren Tümosan Konyaspor, TFF 1. Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği'ni Kayacık Tesisleri'nde ağırladı. Süper Lig'de kalma yarışı veren yeşil-beyazlılar, Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Ankara temsilcisi karşısında kendini test etti. Anadolu Kartalı karşılaşmadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı.
Uçar, tüm oyuncularını büyük ölçüde gördü
Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Gençlerbirliği karşısında hemen hemen tüm oyuncularını görme fırsatı elde etti. İlk etapta yedek oyuncularla 4-2-3-1 formasyonu deneyen Uçar, ilerleyen sürede as oyuncularıyla karışık olarak yine bu format üzerinde durdu.
Kimler forma giydi?
Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki Anadolu Kartalı mücadelenin 2 yarısına da farklı 11'lerle çıktı. Mücadelenin ilk yarısında kalede Ahmet Daş (43), savunma hattında Abdurrahman Üresin (17), Filip Damjanovic (33), Josip Calusic (15) ve Guilherme Sitya (12), 2'li ön liberoda Uğurcan Yazgılı (5), Oğulcan Ülgün (35), orta saha 3'lüsünde Tunahan Taşçı (7), Pedrinho (8) ve Yusuf Erdoğan (10); tekli forvette ise Hamidou Keyta (28) görev aldı.
İkinci yarıda kimler değişti?
Recep Uçar, hazırlık maçının ikinci yarısına bambaşka bir 11 çıkarttı. Deneyimli teknik adam kaleci Ahmet ve stoper Calusic'i sahada tutarken sağ bek Nikola Boranijasevic, Adil Demirbağ, Yasir Subaşı, Utku Eriş, Morten Bjorlo, Louka Prip, Danijel Aleksic, Kaan Akyazı ve Umut Nayir isimlerine son 45 dakikada şansı verdi.
(Mustafa İlker Şen)