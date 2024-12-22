BAL’da nefes kesen hafta!

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Konya temsilcileri Akşehirspor, Ereğlispor ve Ömeranlıspor, ligin 12. hafta karşılaşmalarına çıktı. Konya temsilcileri ortaya koydukları performansla nefesleri kesti! İşte Konya temsilcilerinin performansları...
Akşehirspor, lideri devirdi!
Konya temsilcilerinden Akşehirspor, sezonun flaş ekiplerinden olan, Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor'u ağırladı. Kırmızı-beyazlılar Akşehir Nasrettin Hoca Stadyumu'nda oynanan karşıklaşmayı 1-0 kazanarak lideri devirdi. Akşehirspor bu galibiyetle birlikte puanını 21'e çıkartırken, Eskişehirspor ise 30 puanda kaldı. Akşehir ekibine galibiyeti getiren golü 28. dakikada Osman Talha Kotaran kaydetti.
Ereğlispor, Osmanlı 1453'ü de geçti
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Ereğlispor, Aksaray temsilcisi Osmanlı1453'ü ağırladı. Ereğli Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Ereğlispor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Mevlana Halis Erdoğdu, 48. dakikada Burak Seres, 88. dakikada ise Burak Evren kaydetti. Ereğli ekibi bu galibiyetle birlikte puanını 26'ya çıkarttı.
Ömeranlıspor, Eskişehir'de kayıp
Eskişehir temsilcisi 2 Eylül'e konuk olan Ömeranlıspor ise, rakibine 4-1'lik skorla mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Berkay Tanır, 38. dakikada Ayhan Taşlı, 55. dakikada Faruk Erdoğan ve 71. dakikada Göktuğ Kaan Ünüvar kaydetti. Ömeranlıspor'un tek golünü ise 90+3. dakikada karambolden geldi.
(Mustafa İlker Şen)