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Başkan Kariman:Kazanmak çok güzel

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Başkan Kariman:Kazanmak çok güzel

1922 Konyaspor Başkanı Muhammet Mustafa Kariman, TFF 3. Lig 3. Grup'un 11. haftasında oynanan ve 2-1 kazanılan Yozgat Bozokspor maçının ardından konuştu.

 "Çok şükür kazanmak güzel” diyen Kariman; "Bu galibiyeti bu hava şartlarında buraya gelen taraftarımıza armağan ediyoruz. Çok şükür ki uzun süre sonra kazandık. Aslında uzun süredir bunun için mücadele ediyorduk. İyi maçlar çıkardık. Ama sonuçlandırmıştık. Bu maçı evimizde kazanmamız bizim için önemli. Güzel bir sonuç oldu. İnşallah bundan sonra takımımız daha iyi olacaktır” dedi.

"Bursa'dan da puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz” 

Kariman, bu hafta sonu deplasmanda oynanacak 1923 Mustafakemalpaşa maçıyla ilgili olarak da; "Önümüzde zor bir deplasman var. Bursa'da Mustafakemalpaşa'ya konuk olacağız. Bu maçtan da puan ya da puanlar alarak çıkışımızı sürdürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

"Bu takımın bu şehre ihtiyacı var” 

Muhammet Mustafa Kariman, "1922 Konyaspor, Konyaspor'umuzla birlikte bu şehrin 2. profesyonel takımı. Bizim bu şehrin desteğine gerçekten çok ihtiyacımız var. İfade ettiğim gibi şehirde 2 tane profesyonel takımımız var ve birisi biziz. Benim taraftarlarımızdan isteğim hem Konyaspor'umuzu hem 1922 Konyaspor'umuzu yalnız bırakmamaları. Bizler, taraftarımızın yanımızda olmasını istiyoruz. Elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Zor süreçler geçiriyoruz. Şu an için şartlar biraz ağırlaştı. Elimizden geldiğince bu takımı ayakta tutmaya çalışıyoruz.

Taraftarlarımızdan ve şehrimizden isteğimiz de bizleri yalnız bırakmamalı. Bizler de elimizden geleni en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Bunun sözünü verebiliriz” ifadelerini kullandı.

(Mustafa İlker Şen)

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