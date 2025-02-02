GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
SPOR Haberleri

Blaz Kramer: “Yeni yıla yeni imajla girmek istedim’’

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Blaz Kramer: “Yeni yıla yeni imajla girmek istedim’’
Tümosan Konyaspor’un golcü oyuncusu Blaz Kramer, Süper Lig’in 22. haftasında oynanan Bodrum Futbol Kulübü maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Son 5 maçında 6 gol, 2 asistlik performans sergileyen Sloven futbolcu, "Sadece bireysel olarak ben konuşamam. Burada bütün takımımı kutlamak istiyorum. Çünkü bütün etki takımla ilgiliydi” dedi.

"Bodrum galibiyeti 6 puan”

Anadolu Kartalı'nın golcü oyuncusu, "Bodrum maçında alınan galibiyet 3 puan değil, 6 puanlık bir değer taşıyor. Yani bunun çift maç olduğunu söyleyebilirim. Umuyoruz ki bu pozitif enerji, burada aldığımız özgüven Kayseri'den de 3 puanla dönmemize vesile olacaktır” diye konuştu.

"İmaj değişikliği istedim”

Saçlarının pembe yaptıktan sonra açılan Blaz Kramer, "Aslında yeni bir yıla giriyorduk. Yeni yıla da yeni bir imajla girmek istedim. Form grafiğim çok sıkı bir çalışma, gayret ve azmin sonucu. Saçıma da burada imaj değişikliği diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

"Üst sıraları hedefliyoruz”

Blaz Kramer, "Aslında baktığımız zaman, ligde en üst sıraları hedefliyoruz. Burada benim bir santrafor olarak Süper Lig'de bir gol atmanın geri kalan golleri getireceğini biliyordum. Buradaki özgüven aşılanması bana yeterli oldu. Burada rahat bir konfor alanına geçmek çok daha etkili oldu. Bunun da ligde üst sıralara oynamamıza çok büyük bir katkısı oldu” dedi.

"Şarkıyı öylesine seçtik”

Kendi seçtiği gol müziği hakkında da konuşan Kramer, "Müziğin çok spesifik bir anlamı olduğunu söyleyemeyeceğim. Eşimle beraber stat etrafında arabamızla gezerken çalan bir şarkıydı. Kulağımıza güzel geldi. Bunu seçmek istedim. Müziğin anlamı daha çok bir büyücü bir sihirbaz anlamı taşıyor. Abrakadabra olarak özetleyebilirim” diye konuştu. 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER