Blaz Kramer: “Yeni yıla yeni imajla girmek istedim’’

Tümosan Konyaspor’un golcü oyuncusu Blaz Kramer, Süper Lig’in 22. haftasında oynanan Bodrum Futbol Kulübü maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Son 5 maçında 6 gol, 2 asistlik performans sergileyen Sloven futbolcu, "Sadece bireysel olarak ben konuşamam. Burada bütün takımımı kutlamak istiyorum. Çünkü bütün etki takımla ilgiliydi” dedi.

"Bodrum galibiyeti 6 puan”

Anadolu Kartalı'nın golcü oyuncusu, "Bodrum maçında alınan galibiyet 3 puan değil, 6 puanlık bir değer taşıyor. Yani bunun çift maç olduğunu söyleyebilirim. Umuyoruz ki bu pozitif enerji, burada aldığımız özgüven Kayseri'den de 3 puanla dönmemize vesile olacaktır” diye konuştu.

"İmaj değişikliği istedim”

Saçlarının pembe yaptıktan sonra açılan Blaz Kramer, "Aslında yeni bir yıla giriyorduk. Yeni yıla da yeni bir imajla girmek istedim. Form grafiğim çok sıkı bir çalışma, gayret ve azmin sonucu. Saçıma da burada imaj değişikliği diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

"Üst sıraları hedefliyoruz”

Blaz Kramer, "Aslında baktığımız zaman, ligde en üst sıraları hedefliyoruz. Burada benim bir santrafor olarak Süper Lig'de bir gol atmanın geri kalan golleri getireceğini biliyordum. Buradaki özgüven aşılanması bana yeterli oldu. Burada rahat bir konfor alanına geçmek çok daha etkili oldu. Bunun da ligde üst sıralara oynamamıza çok büyük bir katkısı oldu” dedi.

"Şarkıyı öylesine seçtik”

Kendi seçtiği gol müziği hakkında da konuşan Kramer, "Müziğin çok spesifik bir anlamı olduğunu söyleyemeyeceğim. Eşimle beraber stat etrafında arabamızla gezerken çalan bir şarkıydı. Kulağımıza güzel geldi. Bunu seçmek istedim. Müziğin anlamı daha çok bir büyücü bir sihirbaz anlamı taşıyor. Abrakadabra olarak özetleyebilirim” diye konuştu.