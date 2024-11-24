Büyükşehir Belediyespor’dan Ümitler Avrupa Judo Kupası’nda tarihi başarı

Konya Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcuları, 29 ülkeden yüzlerce judokanın katılımıyla Yunanistan’da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Kupası’nda tarihi bir başarıya imza atarak finalde karşı karşıya geldi. Kardeşçe bir mücadele sergileyen sarı siyahlı judokalardan Havva Sena Tokmak altın, Fatma Zehra Meki de gümüş madalya kazanarak ülkemizi gururlandırdı.
Konya Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı, Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda nadir görülen bir başarıya imza attı.
Ümitler Avrupa Judo Kupası, 22-24 Kasım tarihleri arasında Yunanistan'ın Selanik şehrinde
29 ülkeden 439 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Birbirinden çekişmeli ve zorlu müsabakalara sahne olan turnuvanın ilk gününde 44 kiloda mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyesporlu judoculardan Havva Sena Tokmak ve Fatma Zehra Meki, tüm rakiplerini tek tek mağlup ederek finale yükseldi.
Finalde karşı karşıya gelen iki Büyükşehir Belediyesporlu judocu, kardeşçe bir mücadele sergiledi. Havva Sena Tokmak finalin galibi olarak altın madalyaya uzanırken Fatma Zehra Meki de turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı.
Judo branşında nadir görülen bu başarı, şehrimize ve ülkemize büyük bir sevinç yaşattı.
(Mustafa İlker Şen)
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