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Büyükşehir Belediyesporlu Fatma Azra Balkan şampiyonu oldu

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Büyükşehir Belediyesporlu Fatma Azra Balkan şampiyonu oldu

Konya Büyükşehir Belediyesporlu Fatma Azra Kurt, Romanya'da düzenlenen 24. Balkan Tekvando Şampiyonası'nda milli takım forması altında ülkemizin ve şehrimizin gururu oldu. Yıldızlar kategorisinde 33 kiloda mücadele eden genç sporcu altın madalya kazanarak Balkan Şampiyonu oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesporlu sporcular uluslararası müsabakalarda ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor.

Balkan Tekvando Birliği tarafından Romanya'nın Oradea şehrinde düzenlenen 24. Balkan Tekvando Şampiyonası'nda 8 ülkeden 475 sporcu mücadele etti.

Türkiye'nin Türkiye 94 sporcu ile temsil edildiği şampiyonada Konya Büyükşehir Belediyesporlu Fatma Azra Kurt'ta milli forma altında ülkemizi temsil eden sporculardan oldu. Yıldızlar kategorisi 33 kiloda mücadele eden Fatma Azra, üstün performansıyla altın madalya kazanarak Balkan Şampiyonu oldu.

Türkiye, şampiyonaya damga vurarak tüm kategorilerde toplam 76 madalya ile zirvede yer aldı. Ay-yıldızlı sporcular büyüklerde 21, gençlerde 31, yıldızlarda ise 24 madalya kazandı. Türkiye, 30 altın madalya ile ülkeler sıralamasında birinci olurken, kadın ve erkek takımları da zirveyi kimseye bırakmadı.

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