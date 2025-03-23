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Büyükşehir seriyi bozdu! Williams damga vurdu

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Büyükşehir seriyi bozdu! Williams damga vurdu

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Lig'de mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, galibiyet serisini sonlandırdı. Çıktığı son 3 maçında TED Ankara Kolejliler, İstanbul Anka ve Esenler Erokspor'u mağlup eden sarı-siyahlılar, güzel serisini Kocaeli'nde sonlandırdı. Konya ekibi, Çayırova Belediyespor'a takıldı.

Beklenmedik yenilgi

Konya Büyükşehir Belediyespor, ligin 30. haftasında Çayırova Belediyespor'a konuk oldu. Sarı-siyahlılar, play-off dönemecinde rakibi karşısında galibiyet aradı. Çayırova Spor Salonu'nda oynanan mücadeledeki ilk çeyrek Kocaeli ekibinin 27-18'lik üstünlüğü ile sona erdi. Sarı-siyahlılar 2. çeyrekte oyunun kontrolünü ellerine geçirdi ancak ilk yarı sonucu 52-47 Çayırova üstünlüğüyle noktalandı. 3. çeyrekte oyunun kontrolüne tekrardan sahip olan Kocaeli ekibi farkı açarak 73-62'lik sonuçla kulübeye gitti. Karşılaşmanın gidişatında değişen bir şey olmadı ve Çayırova Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor karşısında 102-85'lik skorla galip geldi. 

Williams damga vurdu!

Konya Büyükşehir Belediyespor'da maçın adamı Nuwriyl Williams oldu. Maça 26 sayı ile dahil olan ABD'li oyuncunun çabaları galibiyet için yeterli olmadı. Bu maçla beraber Koyna Büyükşehir Belediyespor'un yakalamış olduğu 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

(Mustafa İlker Şen)

 

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