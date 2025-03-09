Eyüpspor - Konyaspor maçında ilk 11’ler belli oldu

Tümosan Konyaspor, Süper Lig Lig'in 27. haftasında İstanbul deplasmanında Eyüpspor'un konuğu oluyor. Haftaya 28 puanla 14. sırada giren yeşil-beyazlılar, 40 puanla 5. sırada yer alan rakibine karşı puan mücadelesi verecek.
9 Mart Pazar günü (bugün) İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
Zorlu maçı Karaoğlan yönetecek
Eyüpspor ile Tümosan Konyaspor arasında oynanacak kritik karşılaşmayı Sakarya bölgesi hakemlerinden Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Murat Altan ve Murat Ergin Gözütok üstlenecek. Melih Aldemir ise müsabakada dördüncü hakem olarak görev alacak.
Konyaspor'da tek eksik
Tümosan Konyaspor'da kart cezalısı olan ön libero Marko Jevtovic haricinde bir eksik bulunmuyor. Ev sahibi Eyüpspor'da ise sağ bek Léo Dubois, ön libero Taşkın İlter, Melih Kabasakal, merkez orta saha Fredrik Midtsjø, sağ kanat Sinan Gümüş ve on numara Recep Niyaz sakatlıklarından dolayı bu maçta görev alamayacak. Öte yandan kart cezalısı olan sol bek Caner Erkin de bu maçta takımını yalnız bırakacak.
İLK 11'LER
Eyüpspor:Özer, Meraş, Santos, Kayan, Yalçın, Vezo, Ampem, Bingöl, Akbaba, Mor, Mame
Konyaspor:Ertaş, Demirbağ, Yazğılı, Pedrinho, Erdoğan, Prip, Guilherme, Ndao, Ülgün, İbrahimoğlu, Kramer
(Mustafa İlker Şen)