GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
SPOR Haberleri

Eyüpspor - Konyaspor maçında ilk 11’ler belli oldu

Mustafa İlker Şen
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Eyüpspor - Konyaspor maçında ilk 11’ler belli oldu
Süper Lig’in 27.haftası kapsamında Tümosan Konyaspor, Eyüpspor’u konuk ediyor. Mücadelede iki takımında ilk 11’leri belli oldu.

Tümosan Konyaspor, Süper Lig Lig'in 27. haftasında İstanbul deplasmanında Eyüpspor'un konuğu oluyor. Haftaya 28 puanla 14. sırada giren yeşil-beyazlılar, 40 puanla 5. sırada yer alan rakibine karşı puan mücadelesi verecek.

9 Mart Pazar günü (bugün) İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Zorlu maçı Karaoğlan yönetecek

Eyüpspor ile Tümosan Konyaspor arasında oynanacak kritik karşılaşmayı Sakarya bölgesi hakemlerinden Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Murat Altan ve Murat Ergin Gözütok üstlenecek. Melih Aldemir ise müsabakada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Konyaspor'da tek eksik

Tümosan Konyaspor'da kart cezalısı olan ön libero Marko Jevtovic haricinde bir eksik bulunmuyor. Ev sahibi Eyüpspor'da ise sağ bek Léo Dubois, ön libero Taşkın İlter, Melih Kabasakal, merkez orta saha Fredrik Midtsjø, sağ kanat Sinan Gümüş ve on numara Recep Niyaz sakatlıklarından dolayı bu maçta görev alamayacak. Öte yandan kart cezalısı olan sol bek Caner Erkin de bu maçta takımını yalnız bırakacak.

İLK 11'LER

Eyüpspor:Özer, Meraş, Santos, Kayan, Yalçın, Vezo, Ampem, Bingöl, Akbaba, Mor, Mame

Konyaspor:Ertaş, Demirbağ, Yazğılı, Pedrinho, Erdoğan, Prip, Guilherme, Ndao, Ülgün, İbrahimoğlu, Kramer

(Mustafa İlker Şen)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER