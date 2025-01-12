Fener’in Konya çıkmazı

Anadolu Kartalı sarı-lacivertli ekibi konuk ettiği son 3 maçında rakibine sahayı dar etti. Yeşil-beyazlılar 2021-22 sezonunda rakibini 2-1'lik skorla geçerken; 2022-23 sezonunda ise 1-0'lık skorla galip gelmeyi başarmıştı.
Tümosan Konyaspor, geride kalan 2023-24 sezonunda ise iki takım için de kritik olan virajı golsüz beraberlikle geçerek hanesine 1 puan yazdırmıştı. Bu maçların ardından Konyaspor; Fenerbaçe'ye karşı ev sahibi olduğu son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak İstanbul ekibine galibiyet yüzü göstermedi.