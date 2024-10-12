“Gruptan lider çıkmak istiyoruz”

Türkiye A Milli Futbol Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 1-0’lık üstünlükle sona eren Karadağ maçının ardından konuştu. Çalhanoğlu gruptan lider çıkmak istediklerini söyledi.

Türkiye A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 3. maçında Karadağ'ı 1-0 ile geçti. Maçın ardından konuşan takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, "Gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz, hedefimiz o” dedi.

"Oyundan düşmedik”

Karadağ'a karşı oyudnan düşmediklerini ifade eden Hakan Çalhanoğlu, "Zor bir zeminde, biraz zorlandık. Sonuna kadar inandık sabırla oynadık. Oyundan kopmamaya çalıştık. Önemli olan buydu. Golü bulduktan sonra biraz daha rahatladık. Ama en önemlisi tabii ki oyundan düşmemekti” diye konuştu.

"İzlanda karşısında da kazanmak istiyoruz”

Çalhanoğlu, "Önümüzdeki maç bizim için çok önemli olacak. Tabi Galler'in ve İzlanda'nın berabere kalması bizim için iyi oldu. İzlanda'da zor bir maç bizi bekliyor olacak. Oraya gittim. Biliyorum. Çok soğuk bir havada maça çıkacağız. İnşallah oradan galibiyetle döneriz” ifadelerini kullandı.

(Mustafa İlker Şen)