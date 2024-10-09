GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
SPOR Haberleri

Karatay Belediyespor kulübü antrenörleri buluştu

Mustafa İlker Şen
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Karatay Belediyespor kulübü antrenörleri buluştu
Karatay Belediyespor Kulübü antrenörleri yeni sezon hedeflerini belirlemek için bir araya geldi. Yönetim Kurulu Üyelerinin de katıldığı toplantıda, antrenörlerin görüş ve önerileri dinlenirken, ilçede sporun gelişimi için atılacak adımlar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Karatay Belediyespor Kulübü, antrenör buluşması düzenleyerek, kulüp üyelerini bir araya getirdi. Toplantıda spora olan desteğin ve spor yatırımlarının önemi vurgulandı. Yeni sezon planlaması yapıldı. Karatay Belediyesi Spor Kulübü, bu yıl da genç yetenekleri keşfetmek ve sporu yaygınlaştırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edecek.

Karatay Belediyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya Karatay Belediye Başkan Vekili Şaban Önal, Karatay Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ciğer, Karatay Belediyespor Kulübü Başkanı Muhittin Şener, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Karatay Belediyespor Kulübü antrenörleri katıldı.

DAHA ÇOK SPORCUYA ULAŞMAK İSTİYORUZ

Karatay Belediye Başkan Vekili Şaban Önal, yeni dönemin dayanışma içinde ve verimli çalışmalarla geçmesi temennisinde bulundu.

Karatay Belediyespor Kulübünün kurulduğu andan itibaren önemli başarılara imza attığına dikkat çeken Şaban Önal şunları söyledi; "Bizler Karatay Belediyesi olarak ilçemizin her alanda olduğu gibi spor alanında da en iyi noktalarda olması için çalışıyoruz. Belediye olarak genç yeteneklerin keşfedilmesi ve desteklenmesi gibi hedefler bizim önceliklerimiz arasında. Bu anlamda Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'nın spora vermiş olduğu özel bir önem var. Onunda destekleriyle Kulübümüz kısa sürede önemli başarılara imza attı. Yeni sezonda daha çok sporcumuza ulaşmak istiyoruz. Bu anlamda Karatay Belediyespor Kulübümüzün ve antrenörlerimizin çalışmalarını takdir ediyoruz. Tüm ekibe gayretlerinizden dolayı da teşekkür ediyor; Kulüp Başkanımıza ve Yönetimdeki arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum.”

YENİ SEZONDA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

Karatay Belediyespor Kulüp Başkanı Muhittin Şener; Kulübün yeni sezonda daha da başarılı olması için gayretle çalışacaklarını belirtti. 

Muhittin Şener; "Karatay Belediyespor Kulübümüzün tüm branşlarında görev yapan antrenörlerimizle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Her bir antrenörümüz görev aldığı branşlarda gösterdiği çaba ve sporcularımıza kazandırdığı değerler ile kulübümüzün bugünkü geldiği noktada çok büyük bir pay sahibi. Bu özverili çalışmaları için tüm antrenörlerimizi içtenlikle tebrik ediyorum. Başkanımıza bu yıl her branşta başarılı olacağımıza dair söz verdik. Bu doğrultuda çalışmalarımızı azimle sürdürerek; kulübümüzün yeni sezonda başarılı olması için ne gerekiyorsa yapacağız, yeni yönetim ve yeni sezon hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

(Mustafa İlker Şen)

 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER