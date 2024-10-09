Karatay Belediyespor kulübü antrenörleri buluştu

Karatay Belediyespor Kulübü antrenörleri yeni sezon hedeflerini belirlemek için bir araya geldi. Yönetim Kurulu Üyelerinin de katıldığı toplantıda, antrenörlerin görüş ve önerileri dinlenirken, ilçede sporun gelişimi için atılacak adımlar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Karatay Belediyespor Kulübü, antrenör buluşması düzenleyerek, kulüp üyelerini bir araya getirdi. Toplantıda spora olan desteğin ve spor yatırımlarının önemi vurgulandı. Yeni sezon planlaması yapıldı. Karatay Belediyesi Spor Kulübü, bu yıl da genç yetenekleri keşfetmek ve sporu yaygınlaştırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edecek.

Karatay Belediyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya Karatay Belediye Başkan Vekili Şaban Önal, Karatay Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ciğer, Karatay Belediyespor Kulübü Başkanı Muhittin Şener, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Karatay Belediyespor Kulübü antrenörleri katıldı.

DAHA ÇOK SPORCUYA ULAŞMAK İSTİYORUZ

Karatay Belediye Başkan Vekili Şaban Önal, yeni dönemin dayanışma içinde ve verimli çalışmalarla geçmesi temennisinde bulundu.

Karatay Belediyespor Kulübünün kurulduğu andan itibaren önemli başarılara imza attığına dikkat çeken Şaban Önal şunları söyledi; "Bizler Karatay Belediyesi olarak ilçemizin her alanda olduğu gibi spor alanında da en iyi noktalarda olması için çalışıyoruz. Belediye olarak genç yeteneklerin keşfedilmesi ve desteklenmesi gibi hedefler bizim önceliklerimiz arasında. Bu anlamda Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'nın spora vermiş olduğu özel bir önem var. Onunda destekleriyle Kulübümüz kısa sürede önemli başarılara imza attı. Yeni sezonda daha çok sporcumuza ulaşmak istiyoruz. Bu anlamda Karatay Belediyespor Kulübümüzün ve antrenörlerimizin çalışmalarını takdir ediyoruz. Tüm ekibe gayretlerinizden dolayı da teşekkür ediyor; Kulüp Başkanımıza ve Yönetimdeki arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum.”

YENİ SEZONDA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

Karatay Belediyespor Kulüp Başkanı Muhittin Şener; Kulübün yeni sezonda daha da başarılı olması için gayretle çalışacaklarını belirtti.

Muhittin Şener; "Karatay Belediyespor Kulübümüzün tüm branşlarında görev yapan antrenörlerimizle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Her bir antrenörümüz görev aldığı branşlarda gösterdiği çaba ve sporcularımıza kazandırdığı değerler ile kulübümüzün bugünkü geldiği noktada çok büyük bir pay sahibi. Bu özverili çalışmaları için tüm antrenörlerimizi içtenlikle tebrik ediyorum. Başkanımıza bu yıl her branşta başarılı olacağımıza dair söz verdik. Bu doğrultuda çalışmalarımızı azimle sürdürerek; kulübümüzün yeni sezonda başarılı olması için ne gerekiyorsa yapacağız, yeni yönetim ve yeni sezon hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

(Mustafa İlker Şen)