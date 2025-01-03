Konya Büyükşehir Bordum sınavında

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Lig'de mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, ligin 19. haftasında Bodrumspor deplasmanına çıkacak. Ligde çıktığı son 4 maçının 3'ünü kazanan sarı-siyahlar, Bodrum ekibi karşısında da galip gelerek çıkışını sürdürmek istiyor. Bodrumspor ile Konya Büyükşehir Belediyespor arasında; 4 Ocak Cumartesi günü Bodrum Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.
Bodrumspor, kritik virajlardan birisi
Sırasıyla Gaziantep Basketbol, Pizza Bulls ve Balıkesir Büyükşehir Belediyespor maçlarını kazanarak güzel bir galibiyet serisi oluşturan Konya Büyükşehir Belediyespor, geride kalan hafta ağırladığı Fenerbahçe Koleji'ne mağlup olarak bu seriyi sonlandırmıştı. Ligde üst sıralarda kalmayı amaçlayan Konya ekibi, Bodrum karşısına da mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Konya Büyükşehir Belediyespor bu maçı kazanması halinde; play-off yolundaki kritik virajlardan birisini daha geçmiş olacak.