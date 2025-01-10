Konya Büyükşehir Kapaklı sınavında

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Lig'de mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, ligin 20. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Kapaklıspor'u ağırlayacak.
Ligde çıktığı son 2 maçında Fenerbahçe Koleji ve Bodrumspor'a mağlup olan sarı-siyahlılar; kendi saha ve seyircisi önünde ağırlayacağı Tekirdağ ekibini mağlup ederek yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Konya Büyükşehir Belediyespor ile Kapaklıspor arasında; 11 Ocak Cumartesi günü Selçuklu Belediye Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.
Konya ekibi, taraftarını istiyor
Konya Büyükşehir Belediyespor, zorlu Kapaklıspor sınavında taraftarını yanında görmek istiyor. Sezonun kırılma maçlarından birisine çıkacak sarı-siyahlılar; Selçuklu Belediye Spor Salonu'nda ev sahibi avantajını dibine kadar kullanmak istiyor.