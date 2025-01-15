Konya’da Kasımpaşa hazırlıkları

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 20. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretine Kayacık Tesisleri'nde çalışan yeşil-beyazlar, günü taktik ağırlıklı antrenmanla değerlendirdi.
Anadolu Kartalı hücum çalışıyor
Tümosan Konyaspor'da taktik antrenmanlar tüm hızıyla devam ediyor. 16 Ocak Perşembe ve 17 Ocak Cuma günlerini de hücum varyasyonları ile geçirecek yeşil-beyazlılar, 18 Ocak Cumartesi günü yapacağı ter antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.
Tümosan Konyaspor ile Kasımpaşa arasında; 19 Ocak Pazar günü Konya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
(Mustafa İlker Şen)