GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
SPOR Haberleri

Konya’daki hentbol kulübü konaklama ücreti bulamadığı için şampiyonluk turuna katılamadı

Mustafa İlker Şen
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki hentbol kulübü konaklama ücreti bulamadığı için şampiyonluk turuna katılamadı
Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından tertip edilen Kadınlar 2. Lig K2L C Grubu’nda yer alan Hoca Ahmet Yesevi Spor Kulübü, yaşadığı mali problemler nedeniyle “Bu kadar da olmaz” dedirtti. Konya’daki nadir kadın takımlarından olan kulüp, normal sezonda çıktığı tüm maçları kazanmasına rağmen konaklama ücreti bulamadığı için Sinop’ta düzenlenen şampiyonluk turuna katılamadı.

Hoca Ahmet Yesevi Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Murat Erpolat, büyük hedeflerle yola çıktıklarını söyledi. KONTV'ye özel olarak konuşan Erpolat, "13 sene önce okullardan seçmiş olduğumuz ve kendi yetiştirdiğimiz öğrencilerimizle mücadele ediyoruz. Çocuklar kendi çocuklarım olduğu için, küçüklüklerinden beri bilirim ve tanıdım. Çocuklarla birlikte büyüdük. Büyük hedeflerle yola çıktık. Sürekli birlikte oynadıkları için oturmuş bir takımdık ve bu bizim için çok iyi bir avantaj olmuştu” dedi.

8 maçın tamamını kazandılar!

İyi bir sezon geçirdiklerini ifade eden Murat Erpolat, "Normal sezonu mağlup bitirdik. 8 maça çıktık ve bunların tamamını kazandık. Bizim statülerimizde grup liderleri şampiyonluk için play-off oynuyor. Dolayısıyla biz de play-off aşamasına katılmaya hak kazandık. Fakat maddi imkansızlıklar bu sezon çok fazla boy gösterdi. Sağ olsun iki sezondur bize destek olan bir abimiz vardı. Fatih Güneş. Bunu zikretmek istiyorum çünkü bizle gerçekten en çok emeği dokundu. Fakat bu sezon içerisinde onun da istemediği şekilde destek olamadı. Elimizden gelen her şeyi yaparak sezonu bitirdik. Sezonu bitirdik fakat play-off müsabakaları için yol ve konaklama desteği bulamadık. Ve bu da bizim elimizi kolumuzu bağlandı. Mecburen şampiyonluk turuna katılamadık” diye konuştu.

"Şampiyonluğu çok istiyorduk”

8 grupta oynanan ligde 8'de 8 yapan 3 takımdan birisi olan Hoca Ahmet Yesevi Spor Kulübü, bu sezon şampiyonluğun en güçlü adaylarından birisi olarak gösteriliyordu. Murat Erpolat, "Bu sezon şampiyonluğu çok istiyorduk. 1. Lig'i gerçekten çok çok istiyorduk. Normal sezonu da namağlup bitirdik. Gerçekten çıkabilecek gücümüz de vardı. Çocuklarımızın hırs ve inancı da tamamen bu yöndeydi. Ama kısmet olmadı. Bir yerde maddiyat sebebiyle belimiz büküldü” ifadelerini kullandı.

"Bizler sadece destek istiyoruz”

Hoca Ahmet Yesevi Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Murat Erpolat, "Konya'da gerçekten ciddi bir kitlemiz var. Bizler hak ettiğimiz şampiyonluğu yaşayamadık. Sponsorluk anlamında gerçekten çok geri durumdayız. Bu şehrin bizlere sahip çıkması durumunda gerçekten çok iyi yerlerde olabilecek bir takımız. Çünkü biz aynı zamanda bir altyapı takımıyız. Çocuklarımızın 3 tanesi milli takım kampı gördü. Ve şu an farklı ilde farklı yerlerde oynuyorlar. Şehrin bizlerdeki potansiyeli görmesini istiyoruz” dedi. 

(Mustafa İlker Şen)

  • #Konya #Türkiye Hentbol Federasyonu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER