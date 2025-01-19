Konya’daki hentbol kulübü konaklama ücreti bulamadığı için şampiyonluk turuna katılamadı

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından tertip edilen Kadınlar 2. Lig K2L C Grubu’nda yer alan Hoca Ahmet Yesevi Spor Kulübü, yaşadığı mali problemler nedeniyle “Bu kadar da olmaz” dedirtti. Konya’daki nadir kadın takımlarından olan kulüp, normal sezonda çıktığı tüm maçları kazanmasına rağmen konaklama ücreti bulamadığı için Sinop’ta düzenlenen şampiyonluk turuna katılamadı.

Hoca Ahmet Yesevi Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Murat Erpolat, büyük hedeflerle yola çıktıklarını söyledi. KONTV'ye özel olarak konuşan Erpolat, "13 sene önce okullardan seçmiş olduğumuz ve kendi yetiştirdiğimiz öğrencilerimizle mücadele ediyoruz. Çocuklar kendi çocuklarım olduğu için, küçüklüklerinden beri bilirim ve tanıdım. Çocuklarla birlikte büyüdük. Büyük hedeflerle yola çıktık. Sürekli birlikte oynadıkları için oturmuş bir takımdık ve bu bizim için çok iyi bir avantaj olmuştu” dedi.

8 maçın tamamını kazandılar!

İyi bir sezon geçirdiklerini ifade eden Murat Erpolat, "Normal sezonu mağlup bitirdik. 8 maça çıktık ve bunların tamamını kazandık. Bizim statülerimizde grup liderleri şampiyonluk için play-off oynuyor. Dolayısıyla biz de play-off aşamasına katılmaya hak kazandık. Fakat maddi imkansızlıklar bu sezon çok fazla boy gösterdi. Sağ olsun iki sezondur bize destek olan bir abimiz vardı. Fatih Güneş. Bunu zikretmek istiyorum çünkü bizle gerçekten en çok emeği dokundu. Fakat bu sezon içerisinde onun da istemediği şekilde destek olamadı. Elimizden gelen her şeyi yaparak sezonu bitirdik. Sezonu bitirdik fakat play-off müsabakaları için yol ve konaklama desteği bulamadık. Ve bu da bizim elimizi kolumuzu bağlandı. Mecburen şampiyonluk turuna katılamadık” diye konuştu.

"Şampiyonluğu çok istiyorduk”

8 grupta oynanan ligde 8'de 8 yapan 3 takımdan birisi olan Hoca Ahmet Yesevi Spor Kulübü, bu sezon şampiyonluğun en güçlü adaylarından birisi olarak gösteriliyordu. Murat Erpolat, "Bu sezon şampiyonluğu çok istiyorduk. 1. Lig'i gerçekten çok çok istiyorduk. Normal sezonu da namağlup bitirdik. Gerçekten çıkabilecek gücümüz de vardı. Çocuklarımızın hırs ve inancı da tamamen bu yöndeydi. Ama kısmet olmadı. Bir yerde maddiyat sebebiyle belimiz büküldü” ifadelerini kullandı.

"Bizler sadece destek istiyoruz”

Hoca Ahmet Yesevi Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Murat Erpolat, "Konya'da gerçekten ciddi bir kitlemiz var. Bizler hak ettiğimiz şampiyonluğu yaşayamadık. Sponsorluk anlamında gerçekten çok geri durumdayız. Bu şehrin bizlere sahip çıkması durumunda gerçekten çok iyi yerlerde olabilecek bir takımız. Çünkü biz aynı zamanda bir altyapı takımıyız. Çocuklarımızın 3 tanesi milli takım kampı gördü. Ve şu an farklı ilde farklı yerlerde oynuyorlar. Şehrin bizlerdeki potansiyeli görmesini istiyoruz” dedi.

(Mustafa İlker Şen)