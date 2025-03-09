Konyalı Halil Emre Uşak’ta kürsüde

Konyalı tenisçi Halil Emre Ulu, Uşak'ta kürsüye çıktı. Türkiye Tenis Federasyonu tarafından tertip edilen 12 Yaş Kış Kupası Türkiye Serisi Turnuvası, kıran kırana maçlarla büyük heyecana sahne oldu.
5 gün süren organizasyonda 64 sporcunun başarıya ulaşmak için mücadele etti. Burada yer alan Konyalı sporcu Halil Emre Ulu, şampiyonluğa ulaştı.
Ulu yeniden kürsüde
Konya Tenis Akademi sporcusu Halil Emre Ulu, yükselen grafiğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Daha önce de başarılı sonuçlar elde eden Ulu'nun Uşak'taki performansı da ayakta alkışlandı.
(Mustafa İlker Şen)