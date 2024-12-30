Konyalılar dikkat! Son gün 5 Ocak

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sağlıklı yaşama katkıda bulunmak amacıyla pandemi döneminden bu yana sürdürdüğü Türkiye’nin en kapsamlı kişiye özel online spor eğitimlerinde yeni dönem kayıtları başladı. Eğitimlere katılmak isteyen sporseverler için son kayıt tarihi 5 Ocak 2025.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından pandemi döneminden bu yana sürdürülen online spor eğitimlerinde yeni dönem heyecanı başlıyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin hareketli yaşama katkıda bulunmak amacıyla başlattığı online spor eğitimleri örnek olmaya devam ediyor. Türkiye'nin en kapsamlı kişiye özel spor eğitimi olan online sporda; klinik pilates, mat pilates, hamile pilatesi ve zumba branşları ile haftada 3 gün spor yapmak isteyen üyeler için hazırlıklar tamamlandı.
Online spor uygulamasında eğitimler, alanlarında uzman; spor eğitmeni, doğum pilatesi eğitmeni, klinik pilatesi eğitmeni ve diyetisyen ile 3 ay boyunca sporseverlere hizmet verecek. Eğitimler için kayıt yaptıran her üyeye ücretsiz diyetisyenlik hizmeti sunulurken ayrıca malzemeli-malzemesiz şeklinde de seçenekler sunuluyor.
Online spor eğitimlerine katılarak zinde kalmak ve sporla iç içe vakit geçirmek isteyen herkes "sporkonya.com.tr” adresinden 5 Ocak 2025'e kadar kayıt yaptırabilecek.
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