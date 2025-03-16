Konyaspor Başkanı Korkmaz: “9 kişiyle tarihi Beşiktaş Zaferi’’

Tümosan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Süper Lig’in 28. haftasında oynanan ve 1-0 kazanılan tarihi Beşiktaş maçının ardından konuştu. Başkan Korkmaz, “Çok iyi mücadele ettik. Şans da yanımızdaydı” dedi

Tümosan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Süper Lig'in 28. haftasında Konya Stadyumu'nda oynanan ve 1-0 kazanılan Beşiktaş maçının ardından konuştu. Başkan Korkmaz, 9 kişiyle tarihi bir zafere uzanmanın önemine dikkat çekti.

"Neler yapabileceğimizi ispatladık”

Başkan Ömer Korkmaz, "Bizim için aslında bir maçtan fazlasıydı. Tabii 9 kişi maçı tamamlayıp kazanarak neler yaptığımızı ispatladık. Çoğu zaman şansızdık. Bugün çok iyi mücadele ettik. Şans yanımızdaydı. Bu durum da galibiyeti getirdi” dedi.

"Değerli bir galibiyet oldu”

Korkmaz, "Şu dönemde oynayacağımız en zorlu maç belki de Beşiktaş maçıydı. Allah şükür burayı kazasız geçtik. Şimdi milli aranın ardından da Gaziantep Futbol Kulübü maçı var. Bu değerli bir galibiyet oldu. Gaziantep maçını kazanırsak daha da rahatlayacağız” diye konuştu.

"Taraftarımıza teşekkür ediyorum”

Korkmaz, "Tüm taraftarlarımızdan Allah razı olsun. Umarım bir an önce alt sıralardan yukarıya doğru geçebiliriz” ifadelerini kullandı. (Hasan Yıldırım)

(Mustafa İlker Şen)