Konyaspor’da erken gol kabusu!

Süper Lig’deki son 2 maçında erken gol yiyen Tümosan Konyaspor, taraftarını kızdırdı. Rakiplerine hafta boyunca çok iyi hazırlanan Anadolu Kartalı, ilk dakikalarda bireysel hatalardan kalesinde gördüğü gollerle oyun planlarından koptu. Son 2 oyunda aynı rolün yaşanması ise tepki çekti

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'de çıktığı son 2 maçında taraftarını oldukça kızdırdı. Samsunspor maçının 3. dakikasında bireysel hatadan gol yiyen Anadolu Kartalı, Sivasspor maçının da 8. dakikasında da yine bireysel hatadan kalesinde bir gol daha gördü. Son 2 oyunda aynı rolün yaşanması ise tepki çekti.

İlk şoku Samsun yaşattı

Anadolu Kartalı'na tepkiler Samsunspor maçında başladı. Yeşil-beyazlılar şehir olarak kenetlenip ful konsantrasyon başladığı zorlu maçta Oğulcan Ülgün'ün bireysel hatasında kalesinde golü görmüştü. 3. dakikada gelen bu gol, yeşil-beyazlıların tüm oyun planını bozmuştu. Maçın ardından yapılan basın toplantısında, Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, bu gole kendisinin de şaşırdığını söylemişti. Öte yandan golü atan Marc Bola'nın da sevinçten sabaha kadar uyuyamadığı öğrenildi.

Sivas'ta da aynı senaryo

Tümosan Konyaspor, aynı senaryoyu Sivas'ta da yaşadı. Yeşil-beyazlılar kritik Sivasspor deplasmanında bu kez Guilherme Sitya-Deniz Ertaş anlaşmazlığından kalesinde gol gördü. Maçın 8. dakikada Charilaos Charisis'in ortasında Guilherme ve Deniz anlaşamazken, araya girerek topu kazanan Emrah Başsan topu ağlarla buluşturdu.

(Mustafa İlker Şen)