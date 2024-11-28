Konyaspor’da hedef Adana’dan puanla dönmek

Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda oynanacak Adana Demirspor maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar; Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda oynanacak Adana Demirspor maçı öncesinde konuştu. Kayacık Tesisleri'nde antrenman öncesinde konuşan Uçar, Adana Demirspor maçının önemine vurgu yaptı.

"Hazırlıklarımız genel anlamda iyi''

Zor bir maç olacağını belirten Uçar, Adana'dan puan ya da puanlarla dönmek istediklerini söyledi.

Adana Demirspor maçı için hazırlıkların devam ettiğini ifade eden Uçar, "bugün son antrenmanımız gerçekleştireceğiz. Sonrasında da Adana'ya gideceğiz. Hazırlıklarımız genel anlamda iyi. Sadece cezalı oyuncumuz var. Onun dışında sakat olan bir oyuncumuz yok. Kadro da değişiklikte olabilir. Her maçın farklı bir oyunu farklı bir stratejisi vardır. Rakibe göre bir takım karşılama modeli düzenliyoruz'' ifadelerini kullandı.

"Bizi hiç kolay bir maç beklemiyor''

Maça iki gün kala Adana Demirspor‘da bir teknik adam değişikliği olduğunu söyleyen Recep Uçar, "bizi hiç kolay bir maç beklemiyor. Zor bir maç olacak. Ama biz gidip sonuç almak için çalışacağız. Yavaş yavaş bizler için de takımda oturma süreci başladı. Önümüzdeki çarşamba günü bir kupa maçımız var. Kupa maçında şans veremediğimiz arkadaşlarımıza şans vereceğiz'' dedi.

Tümosan Konyaspor'un başarılı oyuncularından Adil Demirbağ, hafta sonu oynanacak Adana Demirspor maçıyla ilgili olarak konuştu.

Demirbağ, şu ifadelere yer verdi;

"Adana Demirspor maçı hazırlık devam ediyor. Oraya en iyi şekilde hazırlanacağız ve gün içerisinde Adana'ya yolculuğumuz başlayacak. Oranın hava şartlarına tam adapte olup inşallah üç puanla dönmek istiyoruz. Talihsiz golleri yiyerek son maçtan bir puan aldık. Bunun için çok üzüldük. Ama o günleri atlattık. Bunu biliyorsunuz ki herkes herkese yenebiliyor. Ama biz hiç taviz vermeden inşallah Adana'da gerekeni yapıp üç puanı alarak taraftarlarımıza sevindirmek istiyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

"En iyi performansımı vermeye çalışıyorum''

Tüm arkadaşlarım benim canım ciğerim. Sonuçta profesyonel insanlarız. Sahaya geldiğimizde bu adil olur, Mehmet olur, Ahmet olur hiç fark etmez. En iyi performansı vermek zorunda. Ben de en iyi performansımı vermeye çalışıyorum. Arkadaşlarıma katkı vermeye çalışıyorum. Onlar da en iyi şekilde iyi niyetleriyle katkı vermeye çalışıyorlar. Adana Demirspor maçını kazanıp Konyaspor'un diğer maçlarda da en iyi şekilde temsil Edip en üst seviyelerde sezonu bitirmek istiyoruz.

(Mustafa İlker Şen)