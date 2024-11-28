GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
SPOR Haberleri

Konyaspor’da hedef Adana’dan puanla dönmek

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konyaspor’da hedef Adana’dan puanla dönmek
Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda oynanacak Adana Demirspor maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar; Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda oynanacak Adana Demirspor maçı öncesinde konuştu. Kayacık Tesisleri'nde antrenman öncesinde konuşan Uçar, Adana Demirspor maçının önemine vurgu yaptı.

"Hazırlıklarımız genel anlamda iyi''

Zor bir maç olacağını belirten Uçar, Adana'dan puan ya da puanlarla dönmek istediklerini söyledi.

Adana Demirspor maçı için hazırlıkların devam ettiğini ifade eden Uçar, "bugün son antrenmanımız gerçekleştireceğiz. Sonrasında da Adana'ya gideceğiz. Hazırlıklarımız genel anlamda iyi. Sadece cezalı oyuncumuz var. Onun dışında sakat olan bir oyuncumuz yok.  Kadro da değişiklikte olabilir. Her maçın farklı bir oyunu farklı bir stratejisi vardır. Rakibe göre bir takım karşılama modeli düzenliyoruz'' ifadelerini kullandı.

"Bizi hiç kolay bir maç beklemiyor''

Maça iki gün kala Adana Demirspor‘da bir teknik adam değişikliği olduğunu söyleyen Recep Uçar, "bizi hiç kolay bir maç beklemiyor. Zor bir maç olacak. Ama biz gidip sonuç almak için çalışacağız. Yavaş yavaş bizler için de takımda oturma süreci başladı. Önümüzdeki çarşamba günü bir kupa maçımız var. Kupa maçında şans veremediğimiz arkadaşlarımıza şans vereceğiz'' dedi.

Tümosan Konyaspor'un başarılı oyuncularından Adil Demirbağ, hafta sonu oynanacak Adana Demirspor maçıyla ilgili olarak konuştu.  

Demirbağ, şu ifadelere yer verdi;

"Adana Demirspor maçı hazırlık devam ediyor. Oraya en iyi şekilde hazırlanacağız ve gün içerisinde Adana'ya yolculuğumuz başlayacak. Oranın hava şartlarına tam adapte olup inşallah üç puanla dönmek istiyoruz. Talihsiz golleri yiyerek son maçtan bir puan aldık. Bunun için çok üzüldük. Ama o günleri atlattık. Bunu biliyorsunuz ki herkes herkese yenebiliyor. Ama biz hiç taviz vermeden inşallah Adana'da gerekeni yapıp üç puanı alarak taraftarlarımıza sevindirmek istiyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

"En iyi performansımı vermeye çalışıyorum''

Tüm arkadaşlarım benim canım ciğerim. Sonuçta profesyonel insanlarız. Sahaya geldiğimizde bu adil olur, Mehmet olur, Ahmet olur hiç fark etmez. En iyi performansı vermek zorunda. Ben de en iyi performansımı vermeye çalışıyorum. Arkadaşlarıma katkı vermeye çalışıyorum. Onlar da en iyi şekilde iyi niyetleriyle katkı vermeye çalışıyorlar.  Adana Demirspor maçını kazanıp Konyaspor'un diğer maçlarda da en iyi şekilde temsil Edip en üst seviyelerde sezonu bitirmek istiyoruz.

(Mustafa İlker Şen)

 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER