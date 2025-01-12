Konyaspor’da hedef Fener’i yenmek

İlk devrenin son maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Konyaspor güçlü rakibini devirme planları yapıyor. Hafta içinde oynanan Türkiye Kupası maçında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Recep Uçar, iddialı konuşmuştu. Hedeflerini final ve kupa olarak açıklayan Uçar'ın takımı Fenerbahçe maçına özel motivasyonla hazırladığı öğrenildi.

Fenerbahçe maçında alınacak üç puanın ne anlama geldiğinin bilincinde olan Uçar, 3 puan alarak ikinci yarıya moralli girmenin hesaplarını yapıyor. Uçar'ın yenilginin Konyaspor'u sıralamada küme çizgisine yaklaştıracağı gerçeğinden hareketle işin sıkı tuttuğu konuşuluyor.

Konyaspor'da olduğu gibi Fenerbahçe'de de hesaplar 3 puan üzerine kurulu. Fenerbahçe'nin kaybetmesi halinde Galatasaray ile arasındaki puan farkı 11'e çıkabilir. Bu hem Morinho'nun hem de Ali Koç'un koltuğunu sallar. Bundan dolayı Fenerbahçe kanadının da maça özel hazırlandığı bilgileri alınıyor.

Her iki takım için de hayati öneme sahip olan maçın çok çekişmeli geçmesi bekleniyor.

Konyaspor Fenerbahçe maçı Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmayı Direnç Tonusluoğlu yönetecek.