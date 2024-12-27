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Konyaspor’da ilk ayrılık yaşandı!

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konyaspor’da ilk ayrılık yaşandı!
Tümosan Konyaspor’un 3. kalecisi Yavuz Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla yeşil-beyazlı kulübe ve Konyaspor camiasına veda etti.

Geride kalan 2023-24 sezonunu Alanyaspor'dan kiralık olarak TFF 2. Lig ekiplerinden Isparta 32 Spor'da geçiren Aygün, 2024-25 sezonu başında ise Jakup Slowik ve Deniz Ertaş'ın ardında 3. kaleci olarak Konyaspor kariyerine başlamıştı. Tümosan Konyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan 28 yaşındaki file bekçisi, yeşil-beyazlı takımla 1 maça bile çıkmadan takımdan ayrıldığını açıkladı. 

Yavuz Aygün'ün Konyaspor kariyeri

Tümosan Konyaspor'un sezon başı transferlerinden olan Yavuz Aygün, Anadolu Kartalı ile hiçbir resmi maça çıkmadı. Süper Lig'de şu ana kadar oynanan 16 karşılaşmanın sadece 2'sinde kadroya girebilen Aygün, kalan 14 maçta ise tribünde kaldı. Yavuz Aygün Türkiye Kupası'nda oynanan 3 maçta ise Deniz Ertaş'ın ardında yedek bekledi.

(Mustafa İlker Şen)

 

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