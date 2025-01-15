Konyaspor’da kongre günü! Yeni yönetim belli oldu

Tümosan Konyaspor'da olağanüstü genel kurulu sakin bir havada tamamlandı. Kulübün mali ve idari sorunlarının masa yatırılmasının ardından çözüm için atılabilecek adımlar konuşuldu.
Mevcut başkan Ömer Korkmaz'ın yola devam etmesi bekleniyordu. Başkan Ömer Korkmaz Tümosan Konyaspor Başkanlığını yeni dönemde de sürdürecek.
İşte Konyaspor'un yeni yönetim listesi;
1- ÖMER KORKMAZ
2- ADEM BULUT
3- MUHAMMET ALİ ATASEVER
4- AHMET AYAN
5- OSMAN BAHAROĞLU
6- MUSTAFA BAŞODA
7- ALİ ASKER AKSU
8- HAKAN BALCI
9- ÖNDER ÇINAR
10- FERDİ KABAKÇI
11- YUNUS KIRAÇ
12- MUSTAFA DAMKACI
13- MUSTAFA DUTAR
14- MEHMET ERYILMAZ
15- MEHMET ALİ GÖRGÜLÜ
16- MAHMUT GÜZEL
17- HALİL İBRAHİM İNCER
18- NURİ KAYMAK
19- YUSUF KÜÇÜKBAKIRCI
20- HAMDİ PARMAK
21- ALİ TINKIR
22- OSMAN ÖZTÜRK
23- ALPER SUNGUR