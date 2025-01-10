Konyaspor’da rota Fener maçına döndü

Tümosan Konyaspor, rotasını Süper Lig’e çevirdi. Türkiye Kupası C Grubu’nun açılış haftasında haftasına Çorum Futbol Kulübü’ne konuk olan yeşil-beyazlılar, bu maçın hemen ardından Fenerbahçe maçının hazırlıklarına start verdi.
Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Türkiye Kupası C Grubu'nun açılış haftasında Çorum Futbol Kulübü'ne konuk olan yeşil-beyazlılar, bu maçın hemen ardından şehre dönerek Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.
Bir grup yenilendi, bir grup taktik çalıştı
Teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde Kayacık Tesisleri'nde çalışan Tümosan Konyaspor, günü 2 farklı metotla değerlendirdi. Çorum Futbol Kulübü maçında forma giyen futbolcular günü yenileme çalışmasıyla geride bırakırken; diğer oyuncular ise taktik ağırlıklı çalışmayla günü noktaladı.
Taktik antrenmanlar başlıyor
Tümosan Konyaspor'da taktik antrenmanlar da başlıyor. 11 Ocak Cumartesi günü Kayacık Tesisleri'nde yeniden bir araya gelecek yeşil-beyazlar, Fenerbahçe maçında uygulayacağı taktiği deneyecek. Anadolu Kartalı 12 Ocak Pazar günü yapacağı ter antrenmanının ardından da kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Tümosan Konyaspor ile Fenerbahçe arasında; 13 Ocak Pazartesi günü Konya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
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