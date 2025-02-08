Konyaspor’da sakatlık krizi! 2 oyuncu kadrodan çıkarıldı

Konyaspor, kritik Kayserispor maçı öncesi önemli bir sakatlık kriziyle karşı karşıya kaldı. Son dönemdeki performanslarıyla dikkat çeken Brezilyalı oyuncu Pedrinho ve genç futbolcu Melih İbrahimoğlu, sakatlıkları nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldılar. Her iki oyuncu da Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Eyüpspor karşılaşmasında sakatlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Melih İbrahimoğlu'nun sol adduktor tendonunda yaralanma, Pedrinho'nun ise sol uyluk hamstring kasında gerilme yaşadığı belirtildi. Bu nedenle, her iki oyuncu da Bellona Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Konyaspor'un sağlık ekibi, her iki futbolcunun tedavisine devam ederken, sakatlıklarının ne zaman iyileşeceğiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Takım, bu eksiklere rağmen Kayserispor karşısında galip gelmek için sahaya çıkacak.,

(Mustafa İlker Şen)