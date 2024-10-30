Konyaspor’da sürpriz isim! Yönetim yeni hocayla görüşme gerçekleştiriyor

Tümosan Konyaspor, teknik sorumlu Ali Çamdalı'nın görevinden ayrılmasının ardından yeni hoca arayışları sürüyor.
Konyaspor'un yeni hocası kim olacak?
Konyaspor Yönetim Kurulu, 28 Ekim Pazartesi günü haftalık yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Saatler 17.00'yi gösterdiğinde kulüp binasında toplanan yönetim; teknik sorumlu Ali Çamdalı ile yolları ayırma kararı aldı. Toplantıda Konyaspor 2. Başkanı Adem Bulut önderliğinde Teknik Adam Araştırma Komitesi kurulması da kararlaştırıldı.
Hocayla görüşme gerçekleştiriliyor
Konyaspor 2. Başkanı Adem Bulut ve Başkanvekili Halil İbrahim İner, İstanbul'da Recep Uçar ile görüşme halinde. İki yönetici, dün gerçekleştirdikleri ilk görüşmenin ardından bugün de ikinci toplantılarını yapıyor.
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