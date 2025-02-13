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Konyaspor’da tempo zirvede! Antrenmanlar hızla devam ediyor

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Konyaspor’da tempo zirvede! Antrenmanlar hızla devam ediyor
TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Yapalı Inşaat 1922 Konyaspor, ligin 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Çankaya maçının hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Teknik direktör Çağdaş Çankaya ve yardımcıları nezaretinde merkez Karatay ilçesinde yer alan Saraçoğlu Tesisleri’nde çalışan yeşil-beyazlılar, günü taktik ağırlıklı antrenmanla değerlendirdi.

Yavru Kartallar'da tempo oldukça yüksek. 14 Şubat Cuma günü de hücum varyasyonlarıyla geçirecek yeşil-beyazlılar, 15 Şubat Cumartesi günü yapacağı ter antrenmanın ardından konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. 

Zorlu maç ne zaman?

Çankaya ile Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmanın günü ve saati de merak konusu oldu. 16 Şubat Pazar günü Osmanlı Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. 

(Mustafa İlker Şen)

 

  • #Konyaspor #Futbol #Spor

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