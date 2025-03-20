Konyaspor’dan taraftarına destek! Turnike problemi için hukuki süreç başlatıyor

Tümosan Konyaspor, Beşiktaş maçındaki turnike problemi nedeniyle kollarını sıvadı. Anadolu Kartalı mağdur olan binlerce taraftarı için hukuki süreci başlatıyor!
Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında Konya Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş maçının ardından kollarını sıvadı. Yeşil-beyazlı kulüp bu sezon ikinci kez yaşanan turnike problemi nedeniyle hukuki süreci başlatıyor.
Taraftar akın etti ama...
Beşiktaş maçında takımını yalnız bırakmak istemeyen binlerce Konyalı; maçın iftar saatinde olmasına rağmen Konya Stadyumu'ndaki yerini aldı. Yeşil-beyazlı renklere gönül vermiş binlerce taraftarlar, oruçlarını da stadyum çevresinde açtı. Bu ana kadar her şey planlanmış bir şekilde devam ediyordu. Maç saatinin yaklaşmasıyla stadyuma girmek isteyen taraftarlar, turnikede şok yaşadı. Zira kapılar, verilen sistemsel hata nedeniyle biletli taraftara geçit vermedi.
Daha önce de yaşandı
Konya Stadyumu'ndaki turnike problemi daha önce de yaşadı. Anadolu Kartalı Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir'i ağırlarken; bu maç öncesinde de turnikeler yine sistemsel hata verdi.
Süreç başlıyor
Taraftarının mağduriyetini göz ardı etmeyen Tümosan Konyaspor Yönetim Kurulu, konuyla ilgili olarak detaylı bir dosya hazırladı. Yönetim, TFF başta olmak üzere dosyayı yetkili mercilere ileterek hukuki süreci başlattı.
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