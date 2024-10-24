Konyaspor’dan tepki çeken sponsorluk!

Konyaspor, son yapılan sponsorluk anlaşmasıyla tepki çekti. Yeşil-beyazlı kulübün Kayacık Tesisleri’nin ismini boykot ürünlerini barındıran firmaya vermesi; şehirde ve ülke genelinde tepkilere neden oldu. Peki, bu süreç nasıl gelişti? Konyaspor bu sponsorluktan ne kadar gelir elde etti? Sözleşme ne zaman yapıldı ve ne zaman sona erecek? Tüm bu soruların cevabı haberimizde...

Konyaspor, Kayacık Tesisleri için yapılan sponsorluk anlaşmasıyla tepki çekti. Yeşil-beyazlı kulübün Kayacık Tesisleri'nin ismini boykot ürünlerini barındıran firmaya vermesi; şehirde ve ülke genelinde tepkilere neden oldu. Peki, görüşmeler nasıl başladı? Bu süreç nasıl işledi? İşte madde madde o sponsorluk.

İlk görüşmeler, saldırılardan önce

Konyaspor, ismi geçen firmayla görüşmelerini İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamından önce gerçekleştirdi. 2023 yılı başlarında yapılan görüşmelerde 1+1 yıllık sözleşme imzalanırken; anlaşma ilk etapta tesislere temizlik ürünlerinin temin edilmesi üzerine kuruldu. 2024 yılı başlarında yapılan ikinci görüşmede ise; sponsorluk alanlarının genişletilmesi ve kulübe maddi kaynak sağlanması gündeme geldi.

Konyaspor'un kasasına ne kadar girdi?

Yapılan ikinci görüşmenin ardından; firmanın Londra'da bulunan genel merkezi devreye girdi. Birleşik Krallık'tan gelen heyet, Konya'yı ve tesisleri gezerek bilgi aldı. Bu ziyaretin ardından sözleşme kapsamı genişletildi. Anlaşmaya göre Kayacık Tesisleri'nin isim hakkı, 250 bin Dolar karşılığında bahsi geçen firmaya verildi.

Firmanın ortakları sorgulandı

Konyaspor yönetimi, Gazze konusunda hassasiyet nedeniyle firmanın ortaklarını da sorguladı. Londra'dan gelen heyetle bizzat konuyu görüşen yönetim; "Birçok ortaklarımız var. Ama büyük ortaklarımız arasında İsrailli kimse yok” cevabını aldı. Yönetim bu cevabın ardından sözleşme kapsamını genişletti.

Tepkiler çığ gibi büyüyor

Konyaspor, Kayacık Tesisleri'ndeki tabelaların değiştirilmesinin ardından büyük bir tepkiyle karşılaştı. Özellikle sosyal medya üzerinden binlerce kişi yeşil-beyazlıların bu kararına tepki gösterdi. Tepki gösteren vatandaşlar tabela önüne gidip domates fırlatılarak, totem tabelayı kan rengine boyandı. Son gelişmelerin ardından olağanüstü olarak toplanan yönetim; Konya-Ankara yolu üzerinde bulunan tesislerin girişindeki totem tabelayı kaldırma kararı alabilir.

Sözleşme ne zaman sona eriyor?

Konyaspor ile bahsi geçen firma arasındaki sözleşmenin ne zaman sona ereceği de merak konusu oldu. Edinilen bilgiye göre sözleşme bu sezon sonu itibariyle son buluyor.

(Mustafa İlker Şen)