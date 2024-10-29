Konyaspor’dan Ziraat Türkiye Kupası’nda gol yağmuru!

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında 23 Elazığ FK ile TÜMOSAN Konyaspor Elazığ Atatürk Stadı’nda karşılaştı.
Tümosan Konyaspor, Türkiye Kupası 3. Tur karşılalşmasında TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden 23 Elazığ Futbol Kulübü'nün konuğu oldu.
Yeşil-beyazlılar yedek ağırlıklı çıktığı karşılaşmadan 4-0 gibi net bir skorla galip ayrıldı. Müsabakanın gol perdesi 25. dakikada açıldı. Melih Bostan Anadolu Kartalı'nı 1-0 öne geçiren golü kaydederken, maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda yapılan değişikliklerle oyunun kontrolü tamamen Konyaspor'a geçti. 61. dakikada Adem Eren Kabak 2, 66. dakikada Yasir Subaşı penaltıdan 3 ve 73. dakikada yeniden Melih Bostan farkı 4'e çıkartan golü attı.
Konyaspor'dan yedek ağırlıklı kadro
Konyaspor Elazığ karşılaşmasına yedek ağırlıklı bir kadroyla başladı. Yeşil-beyazlıların kalesinde Deniz Ertaş, savunma 4'lüsünde Oğulcan Ülgün, Muzaffer Utku Eriş, Filip Damjanovic ve Yasir Subaşı, 2'li ön liberoda Adem Eren Kabak ve Ufuk Akyol, 3'lü orta alanda Hamidou Keyta, Tunahan Taşçı ve Melih Bostan, ileri uçta ise Umut Nayir forma şansı buldu. Müsabakanın ilerleyen dakikalarında ise Louka Prip, Melih İbrahimoğlu, Muhammed Semih Kocatürk, Efe Seçil ve Ahmet Tırpancı oyuna dahil oldu.
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