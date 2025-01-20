Konyaspor Galatasaray maçı hazırlıklarına başlıyor

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başlıyor. Kasımpaşa maçının ardından 1 günlük izne ayrılan yeşil-beyazlılar; 21 Ocak Salı günü itibariyle kritik Galatasaray maçının hazırlıklarına start verecek.
Haftanın programı belli oldu
Tümosan Konyaspor'da haftanın çalışma programı da netlik kazandı. Teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde Kayacık Tesisleri'nde toplanacak Anadolu Kartalı, saat 12.00'de yapacağı yenileme antrenmanıyla haftaya başlayacak. 22 Ocak Çarşamba ve 23 Ocak Perşembe günlerini taktik antrenmanlarla geçirecek yeşil-beyazlılar, 24 Ocak Cuma günü yapacağı ter antrenmanının ardından konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Galatasaray ile Tümosan Konyaspor arasında; 25 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
(Mustafa İlker Şen)