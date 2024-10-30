Konyaspor PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) haftanın sevklerini açıkladı.
Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olan Tümosan Konyaspor, saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca kurula sevk edildi. Öte yandan ev sahibi Gaziantep Futbol Kulübü ise hem saha olayları hem de sportmenliğe aykırı hareke nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36 ve 52. maddeleri gereğince PFDK'ya sevk edildi. Disiplin sevklerinde Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz da yer aldı. TFF'den yapılan yazılı açıklamanın devamında; "Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz'ın; yasa dışı bahis şirketi olduğu iddia edilen firma reklamının stadyumda yayınlanmasına aracılık etmesi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 29 Ekim 2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı. (Mustafa İlker Şen)