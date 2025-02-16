Konyaspor- Samsunspor maçında ilk 11’ler belli oldu!

Konyaspor - Samsunspor maçı 16 Şubat Pazar (BUGÜN) günü oynanacak. Karşılaşma Konya’daki MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda gerçekleştirilecek ve saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu. İşte Konyaspor- Samsunspor ilk 11’leri..
Süper Lig'de karşı karşıya gelmeye hazırlanan Konyaspor ile Samsunspor 33. kez rakip olacak. Daha önce oynanılan 32 karşılaşmanın 13'ünü yeşil-beyazlılar kazanırken, 10 mücadeleyi de Karadeniz ekibi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 9 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
KONYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇININ HAKEMİ AÇIKLANDI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Konyaspor-Samsunspor maçının hakemi Yasin Kol oldu. Kol'un yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Furkan Ürün yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ömer Tolga Güldibi üstlenecek.
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