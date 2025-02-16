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Konyaspor- Samsunspor maçında ilk 11’ler belli oldu!

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Konyaspor- Samsunspor maçında ilk 11’ler belli oldu!
Konyaspor - Samsunspor maçı 16 Şubat Pazar (BUGÜN) günü oynanacak. Karşılaşma Konya’daki MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda gerçekleştirilecek ve saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu. İşte Konyaspor- Samsunspor ilk 11’leri..

Süper Lig'de karşı karşıya gelmeye hazırlanan Konyaspor ile Samsunspor 33. kez rakip olacak. Daha önce oynanılan 32 karşılaşmanın 13'ünü yeşil-beyazlılar kazanırken, 10 mücadeleyi de Karadeniz ekibi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 9 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

KONYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇININ HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Konyaspor-Samsunspor maçının hakemi Yasin Kol oldu. Kol'un yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Furkan Ürün yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ömer Tolga Güldibi üstlenecek.

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KONYASPOR-SAMSUNSPOR İLK 11'LERİ BELLİ OLDU

Konyaspor: Slowik, Demirbağ, Pedrinho, Aleksic, Erdoğan, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Baozer, Ülgün, Kramer

Samsunspor: Kocuk, Drongelen, Yüksel, Benasser, Moundilmadji, Kılınç, Dimata, Bola, Yavru, Justesen, Satka

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TÜMOSAN KONYASPOR-REEDER SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

16 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Tümosan Konyaspor-Reeder Samsunspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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