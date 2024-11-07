Konyaspor taktik çalıştı

Teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde Kayacık Tesisleri'nde çalışan Anadolu Kartalı, günü taktik ağırlıklı antrenmanla değerlendirdi. Isınma hareketlerinin ardından rondo çalışmasıyla devam eden antrenman; Göztepe maçının taktik denemesiyle son buldu.
8 Kasım Cuma gününü de hücum varyasyonlarıyla geçirecek yeşil-beyazlılar; 9 Kasım Cumartesi günü yapacağı ter antrenmanının ardından konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Göztepe ile Konyaspor arasında; 10 Kasım Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. (Mustafa İlker Şen)