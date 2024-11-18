Konyaspor toplanıyor! Taktik antrenmanlara odaklanacak

Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 13. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına yeniden başlıyor. Geçtiğimiz haftayı kuvvet çalışmalarıyla geçiren yeşil-beyazlılar, bu hafta tamamen taktik antrenmanlara yoğunlaşacak
Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına yeniden başlıyor. Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada uzunca bir çalışma fırsatı elde eden yeşil-beyazlılar, bu periyodu 2'ye bölmüştü. Teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde Kayacık Tesisleri'nde çalışan Anadolu Kartalı, tempolu bir çalışma dönemi geçiriyor.
İlk hafta kuvvet depolandı
Tümosan Konyasor, 10 Kasım'da oynanan Göztepe maçının ardından 3 günlük izne ayrılmıştı. Anadolu Kartalı 14 Kasım Perşembe günü Kayacık Tesisleri'nde toplanarak haftanın ilk çalışmalarını geride bırakmıştı. Yeşil-beyazlılar o süreci ağırlıklı olarak kuvvet çalışmalarla geçirdi.
Taktik antrenmanlar başlıyor
Anadolu Kartalı'nda taktik antrenmanlar da başlıyor. 17 Kasım Pazar günü yapılan antrenmanın ardından 1 günlük izne ayrılan yeşil-beyazlılar; 19 Kasım Salı günü itibariyle Hatayspor maçının hazırlıklarına yeniden başlayacak. (Mustafa İlker Şen)
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