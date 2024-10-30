Konyaspor’un yeni teknik direktörü belli oldu!

Tümosan Konyaspor’da, teknik sorumlu Ali Çamdalı’nın görevinden ayrılmasının ardından yeni teknik direktör Recep Uçar oldu.
Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı'nın görevinden ayrılmasıyla birlikte yeni hoca arayışları sürüyordu.
Konyaspor, yeni teknik direktörü Recep Uçar ile yeni bir döneme girdi.
Kulüp Basın Sözcüsü Nuri Kaymak , Uçar ile 2 yıllık bir sözleşme imzalandığı açıklandı.
Başakşehir'de 7 sezon boyunca Cihat Arslan, Erol Bulut ve Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Recep Uçar; 1 sezon da Beşiktaş'ta yardımcılık yaptıktan sonra 2020-21 sezonunda TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da teknik direktörlük koltuğuna olmuştu. Buradaki 2. sezonunda şampiyonluk yaşayan Uçar, İstanbul ekibinin adını Süper Lig'e yazdırmıştı. Recep Uçar, 2023-24 sezonunda ise Kayserispor'un başına geçmişti. Ümraniyespor ile 1. Lig'deki ilk sezonunda 1,70, şampiyon olduğu ikinci sezonunda 1,94 ve transfer yasağı olan Kayserispor ile Süper Lig'de 0,74'lük puan ortalaması yakalamıştı.
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Yorumlar
M
Mehdi
2 saat önce
Küme düşmeye hazır olalım
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