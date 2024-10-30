GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
SPOR Haberleri

Konyaspor’un yeni teknik direktörü belli oldu!

Mustafa İlker Şen
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konyaspor’un yeni teknik direktörü belli oldu!
Tümosan Konyaspor’da, teknik sorumlu Ali Çamdalı’nın görevinden ayrılmasının ardından yeni teknik direktör Recep Uçar oldu.

Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı'nın görevinden ayrılmasıyla birlikte yeni hoca arayışları sürüyordu. 

Konyaspor, yeni teknik direktörü Recep Uçar ile yeni bir döneme girdi.

Kulüp Basın Sözcüsü Nuri Kaymak , Uçar ile 2 yıllık bir sözleşme imzalandığı açıklandı.

Başakşehir'de 7 sezon boyunca Cihat Arslan, Erol Bulut ve Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Recep Uçar; 1 sezon da Beşiktaş'ta yardımcılık yaptıktan sonra 2020-21 sezonunda TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da teknik direktörlük koltuğuna olmuştu. Buradaki 2. sezonunda şampiyonluk yaşayan Uçar, İstanbul ekibinin adını Süper Lig'e yazdırmıştı. Recep Uçar, 2023-24 sezonunda ise Kayserispor'un başına geçmişti. Ümraniyespor ile 1. Lig'deki ilk sezonunda 1,70, şampiyon olduğu ikinci sezonunda 1,94 ve transfer yasağı olan Kayserispor ile Süper Lig'de 0,74'lük puan ortalaması yakalamıştı. 

(Mustafa İlker Şen)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
  • M
    Mehdi
    2 saat önce

    Küme düşmeye hazır olalım

    • Cevapla
    • Begen (1)
    • Begenme (0)
    Avatar
    Avatar Seç
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER