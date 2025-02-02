Konyaspor’un yeni transferi Mehmet Güneş: “Çok büyük bir camiaya geldim’’

Tümosan Konyaspor’un TFF 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’dan kadrosuna kattığı genç oyuncu Mehmet Güneş, Kontv’ye özel olarak konuştu.

"Çok mutluyum gerçekten” diyen Güneş, "Konyaspor çok büyük bir camia. Antrenmanlarda futbolcular arasındaki diyalog çok güzel. Herkes aile gibi burada” dedi.

"Formayı almak için her şeyi yapacağım”

Güneş, "Takım gerçekten çok iyi. Bende bu seviyeye gelmek, formayı almak için elimden geleni yapacağım. Henüz 18 yaşındayım. Önümde çok uzun bir süreç var. Sabırla bekleyip çok çalışmam lazım. Formayı almam lazım” diye konuştu.

"Abilerimi imrenerek izliyorum”

Mehmet Güneş, "Abilerimi gerçekten imrenerek izliyorum. İnşallah bende ilerleyen süreçlerde sahada olmak için mücadele edeceğim. Sezonun ilk devresini Yeni Malatyaspor'da tamamladım. Zorlu bir süreçti. Elimden gelen performansı sergiledim. Transfer döneminde de beni isteyen çok takım vardı. Ama Konyaspor benim ilerleyen zamanımda da çok katkı sağlayacağı için, büyük bir camia olduğu için, küçüklüğümden beri Anadolu kulübü olarak Konyaspor'u öngördüğüm için böyle bir karar verdim. Çok mutluyum” ifadelerini kullandı.