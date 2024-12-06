Konyaspor’un Ziraat Türkiye Kupası’ndaki rakibi belli oldu

Tümosan Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Karacabey Belediye Spor ile eşleşti.
Karşılaşma, tek maç üzerinden 17, 18 ve 19 Aralık tarihleri arasında MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.
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Tümosan Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Karacabey Belediye Spor ile eşleşti.
Karşılaşma, tek maç üzerinden 17, 18 ve 19 Aralık tarihleri arasında MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.
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